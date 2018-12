Danska zaustavila lavice u neizvjesnoj završnici

Crnogorske rukometašica poražene su od Danske 24:23 u posljednjem kolu Grupne faze čime su ostale bez šanse da se plasiraju u polufinale Evropskog prvenstva.

Nijesu naše odigrale dobro posljednji meč u Nansiju. Golmanka Toft je bila fenomenalna i potpuno nas je poremetila u napadu. Cijelo vrijeme smo imali problema u pozicionom napadu da pronađemo rješenja, u prvom dijelu smo igrali i lošu odbranu.

Drugi dio meča donio je odličnu igru naših u defanzivi i povratak u meč. Imali smo šansu da stignemo i do trijumfa u završnici, međutim jednostavno Dankinje su imale i više sreće jer je njihov posljednji gol na meču bio bukvalno čista sreća, nakon šuta Tranborg lopta je od bloka završila u mreži.

Lavice su tako u Francuskoj ostvarile po tri pobjede i poraza…

tok meča:

60. minut – Milena Raičević je promašila šut za remi. Naša selekcija je izgubila posljednji meč u glavnoj fazi.

59. minut – Đurđina Jauković se probudila i dala dva važna gola i poravnala na 23:23. Dankinje su djelovale izgubljeno, ali su uz mnogo sreće povele 90 sekundi prije kraja. Tranborg je šutirala, a lopta od bloka prevarila Ljubicu Nenezić.

55. minut – Mučimo se opet u pozicionom napadu, a Dankinje su se raspucale, pa imaju tri gola prednosti pet minuta prije kraja – 20:23!

50. minut – Stigle su naše i do poravnanja, prvog na meču, ali nijesmo iskoristili priliku da povedemo. Danska se nakon toga budi i stiže do 18:20!

45. minut – Konačno smo preko Katarine Bulatović prišli na gol zaostatka, 15:16. Imali smo pokušaj i da poravnamo, nakon promašaja Hansen četvrtim golom za 15:17. Uzvratila je Milena Raičević.

40. minut – Opet ne koristimo napad za minus 1. Toft 13. odbranom zaustavlja Radičević, ali igramo sjajnu odbranu, samo gol je primljen za 10 minuta.

35. minut – Imali smo napad za minus 1, ali ga nijesmo iskoristili pa je ostalo 13:15.

Kreće drugo poluvrijeme.

Montenegro's Majda Mehmedovic closes the gap vs @dhf_haandbold to four, 11:15, seconds before the half-time whistle with this brilliant shot 🔥 #DENMNE #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/EybT7Q6SWO — EHF EURO (@EHFEURO) December 12, 2018

30. minut – Minus 4 nakon pola sata, vrlo loš nastup naših u većem dijelu prvog poluvremena, imale su Dankinje i pet golova viška, ali dobra je vijest što ćemo na startu imati rukometašicu više. Isključena je Hansen, dobila je samo dva minuta, zaslužila crveni karton.

25. minut – Danska opet bježi, ovaj put na četiri gola viška – 13:9. Tajm aut Johansona, ne uspijevamo da nađemo lijek za rivala koji igra bolje u oba smjera…

20. minut – Konačno smo smanjili zaostatak na dva gola. Opet rukometašica više i Đurđina Jauković daje gol za 8:10!

What a save by Nenezic, coming in off the bench and doing her job brilliantly 🤩 Her team are chasing @dhf_haandbold and moments like this certainly help #DENMNE #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/Qr3NQ7OkBG — EHF EURO (@EHFEURO) December 12, 2018

15. minut – Period od četiri minuta sa rukometašicom više nijesmo iskoristili na pravi način. Danska je uspjela da sačuva tri gola prednosti 8:5.

10. minut – Konačno smo našli način da probijemo dansku zonu i da uđemo u napadački ritam. 6:3!

5. minut – Očajno smo otvorili duel i Danska ima 4:0. Iskoristile su rivalke odlično činjenicu da su imale i igračicu više nakon ranog isključenja Radičević.

Počinje duel u Nansiju.

najava:

Izabranice Pera Johansona juriće pobjedu koja bi garantovala makar treće mjesto u grupi i time borbu za poziciju broj 5 u Evropi.

Pobjeda ostavlja našu selekciju u igri i za polufinale, ali za taj scenario nam je potrebna pomoć Srbije i pobjeda te selekcije u meču sa Francuskom večeras.

Naše žele trijumf jer bi to značilo i odličan nastup na ovom šampionatu, nakon poraza od Rusije i Francuske, pobijedili smo Srbiju i Švedsku, pa smo u usponu forme.

Dankinje su sa druge strane odigrale loše dva posljednja meča i poražene su ubjedljivo od Rusije i Francuske.