Lavice pobijedile Švedsku, nada još živi

Crnogorske rukometašice pobijedile su Švedsku 30:28 na startu druge faze prvenstva Evrope u Francuskoj.

Izabranice Pera Johansona su odigrale fenomenalnih 25 minuta, a do kraja meča su uspjele da sačuvaju stvorenu prednost i dođu do pobjede protiv vrlo kvalitetne ekipe.

U prvom poluvremenu savršena igra našeg tima, prednost i do sedam razlike, na kraju četiri 18:14.

Na startu drugog dijela igrale su se izuzetno čvrste odbrane u prvih 10 mintua viđeno je tek nekoliko golova, da bi lavice na sedam minuta prije kraja imale sedam golova prednosti 28:21.

Uslijedila je sjajna reakcija Švedske koja je vezala četiri gola i stigla na minus 3.

Uzvratila je Majda Mehmedović sa dva pogotka i riješila meč. Na kraju smo ispustili ubjedljivu pobjedu, a Gulden je mogla da ublaži na minus 1, ali je promašila penal.

Naša krila su odigrala fenomenalan duel. Jovanka Radičević je dala devet, a Majda Mehmedović sedam golova!

Na drugoj strani sedam golova Gulden.

Naša selekcija sada ima dva boda baš kao i Švedska i Danska!

tok meča:

60. minut – Na prilično volšeban način dozvolili smo Švedskoj da se primakne, ali pobjeda nije ugrožena. 30:28 na kraju!

57. minut – Serija od četiri uzastopna gola Švedske i uz to Milena Raičević dobija dva minuta kazne, sve smo iskomplikovali bez neke prijeke potrebe!

53. minut- Sedam golova razlike, sedam minuta prije kraja. Držimo prednost i idemo ka pobjedi i prva dva boda za glavnu rundu, čime ćemo uhvatiti Šveđanke i Dankinje….

47. minut – Spektakl od kontre naših, cepelin na kraju Jovanka za Majdu i idemo na šest razlike! Tajm aut Švedska.

45. minut – Odličan parcijal naših, sa igračicom manje primili smo samo gol, a onda sa rukometašicom više dali odmah dva. Na plus pet smo 24:19!

40. minut – Samo gol za pet minuta! 16:21, odbrane mnogo bolje nego u prvom poluvremenu!

35. minut – Gol za gol se igra na početku drugog dijela 20:16 rezultat.

Kreće drugo poluvrijeme.

Na poluvremenu vodi Crna Gora 18:14. Imao je naš tim i šest golova prednosti, ali je Švedska smanjila. Blista Jovanka Radičević sa šest golova.

25. minut – Malo su se Šveđanke konsolidovale, Gulden je dala četiri gola, ali i dalje sigurnih 16:11 za “lavice”.

20. minut – Razigrane su praktično sve naše rukometašice. Efektni lob udarci Eme Ramusović, pa Jovanke Radičević. Velikih 14:8 za “lavice”.

15. minut – Raste vođstvo Crne Gore, Kaća, Jovanka iz kontre, pa Jelena Despotović sa devet metara. Odlična je i Marina Rajčić, koja je upisala već pet odbrana. 10:6.

10. minut – Razigrana je Majda Mehmedović, tri gola sa lijevog krila. Crna Gora ima prednost, 7:5.

5. minut – Naš tim je raspucan, golovima sa krila Jovanke Radičević, Tanje Brnović sa pozicije pivota i Kaće Bulatović sa devet metara. Vodimo 3:1.

