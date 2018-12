Crna Gora savladala Srbiju, još sanjamo polufinale

Crnogorske rukometašice pobijedile su Srbiju 28:27 u drugom meču glavne faze Evropskog prvenstva u Francuskoj.

Naše su na tri minuta prije kraja poslije sjajnog preokreta stigle do 28:25, ali su uz malo sreće sačuvale trijumf, pošto su se reprezentativke Srbije loše snašle u napadu za poravnanje.

Crna Gora je savršeno počela meč, kontranapadima i brzim centrom stvarali smo prednost koja je maksimalno iznosila tri gola.

Nekoliko promašenih zicera onemogućilo nas je da stvorimo i veći višak, nakon čega je Srbija skupila odbranu i na krilima nezaustavljive Krpež stigla je do velikog preokreta. Od -3 do +4 stigao je tim selektora Obradovića i do odmora je sačuvao 15:12.

Crna Gora je u drugom poluvremenu povratila energiju sa starta meča, a briljantna Milena Raičević je blistala i golovima i asistencijama i najzaslužnija je za preokret. Dugo nam je trebalo da stignemo do prednosti, u tome smo uspjeli na sedam minuta prije kraja meča, a u finišu nijesmo kažnjeni za tri vezana neiskorišćena napada.

Najefikasnije u našem timu bile su Mehmedović, Raičević i Jauković sa po šest golova, na drugoj strani 12 golova Krpež!

Naše rukometašice su ovom pobjedom ostale u igri za polufinale. Za to im je potrebno da Srbija iznenadi Francusku, a da mi savladamo otpisanu Dansku.

Pobjeda nad Dankinjama garantuje borbu za peto mjesto.

tok meča:

60. minut- Spektakularna završnica i greška Srbije u posljendjem napadu. Naše su umalo prokockale plus 3, ali su slavile 28:27.

55. minut – Stigli smo do prednosti golom Jovanke Radičević, pa je Majda dala gol za plus 2, međutim nakon isključenja Klikovac, Lavko smanjuje zaostatak. Još pet minuta vrlo zanimljivog meča. 26:25.

50. minut – Pet minuta igre gol za gol. I dalje je neriješeno 23:23.

45. minut – Spektakularan period naših sa rukometašicom manje. Dali smo tri, a primili samo gol i poravnali na 19:19.

40. minut – Marina Rajčić je vezala nekoliko odbrana, dva vezana gola naših i prišli smo na 17:16.

35. minut – Nijesmo iskoristili ni dva minuta sa igračicom više da ublažimo zaostatak. Koštaju nas promašeni ziceri, Srbija čuva prednost – 17:14.

Počinje drugo poluvrijeme.

30. minut – Srbija sa tri gola prednosti odlazi na odmor. Naše su sjajno krenule, imale i do tri gola prednosti, ali su nakon nekoliko promašenih zicera ušle u sušni period u napadu. Srbija je to iskoristila da serijom 5:0 stigne na 14:10 što je bila maksimalna prednost.

25. minut – Crni period u igri našeg tima u napadu. Srbija nastavlja da uvećava prednost i sada je u seriji 5:0!

20. minut – Srbija je prvi put stigla do prednosti na 11:10, a nakon toga je stigla i do 12:10. Period kada naše promašuju previše dobrih situacija i bivaju kažnjene.

15. minut – Igra se izuzetno brzo i Srbija uspijeva da parira. Naše su promašile nekoliko zicera i Srbija koristi da drži priključak 10:9.

10. minut – Fenomenalnim kontrama i igrom poslije brzog centra čuvamo dva gola prednosti. Majda Mehmedović i Jovanka Radičević su razigrane sjajno – 7:5.

5. minut – Odličan početak naših, vrlo inspirisane u napadu i imaju prednost od 4:2.

Meč u kom obije selekcije moraju juriti pobjedu kako bi sačuvale šansu za polufinale.

Naše su na startu druge faze pobijedile Švedsku uz fenomenalnih 50 minuta. Srbija je poražena od Rusije koja je tom pobjedom prva iz naše grupe osigurala plasman u borbu za medalje.

Prošle godine naša reprezentacija prilično lako je stigla do pobjede u međusobnom meču na Svjetskom prvenstvu.

Ono što je dobra stvar za naš tim je činjenica da smo imali tri dana odmora od meča sa Švedskom što bi moglo da bude važno.