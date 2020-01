Velika očekivanja Nebojše Simića

Dometi Crne Gore na šampionatu koji će se održati u tri države u velikoj mjeri zavisiće od učinka golmana Nebojša Simića.

“Nijesam imao mnogo vremena za odmor jer se Bundesliga igrala do 29. decembra. Ipak, to ne remeti nikakve planove, došao sam spreman, svjež i imam velika očekivanja od Evropskog prvenstva. Znam da treba biti skroman, ali mislim da nikad nijesmo bili jaki i složni kao u ovom trenutku i to me raduje”, kazao je golman Melsungena i dodao:

“Ono što me ne raduje je odsustvo Nebojše Simovića, jednog od ključnih igrača u odbrani i među najzaslužnijima za plasman na Evropsko prvenstvo. Krivo mi je što neće biti sa nama, ali nadam se da ćemo nastupiti onako kako je on igrao – borbeno i srčano, i donijeti Crnoj Gori prvu pobjedu na evropskim prvenstvima.”

Plasman u glavnu rundu izboriće po dvije selekcije iz šest grupa, a ne tri kao ranije kada je na EP učestvovalo 16 reprezentacija.

“Sistem takmičenja je takav da jedna pobjeda možda neće biti dovoljna za prolaz, ali ipak bih volio da tim premijernim trijumfom napravimo prvi korak, pa onda da vidimo koliko možemo”, podvukao je Simić.