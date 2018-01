Vuja ne krije da je jugonostalgičar i da voli himnu “Hej Sloveni”

Legendarni rukometaš Veselin Vujović ne krije da je jugonostalgičar i da se lijepo osjeća u svakoj od bivših republika nekadašnje SFR Jugoslavije.

Selektor Slovenije radio je u skoro svim nezavisnim zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije.

“Dobro se osjećam u svakoj od naših bivših republika. Osamnaestog decembra je trebalo da dobijem nagradu u Sarajevu kao sportista koji je najviše uradio na ujedinjenju bivšeg regiona. Nikad se nisam deklarisao politički i ulazio u takve priče. Nisam obojen nacionalizmom. To što sam rođen u Crnoj Gori, a radio u svim ostalim državama i što živim u Šapcu čini me još većim Jugoslovenom. I danas kada čujem himnu “Hej Sloveni” prođu me trnci. Nigde nisam imao neprijatnosti. Kada sam otišao u Zagreb razmišljao sam kako će me publika dočekati… Na prvoj utakmici je bilo korektno, aplauzi toplo-hladno jer je došao neko ko je u rukometu ostvario mnogo toga. Ali kada smo te sezona sa Barselonom igrali za prolazak na Fajnal-for, kada sam ušao u dvoranu 17.000 ljudi je ustalo na noge da me pozdravi,” kaže Vujović za Sport klub.

Veliku čast ukazali su mu navijači skopskog Vardara.

“Oni koji prate rukomet vjerovatno su na Jutjubu vidjeli klip kako su me navijači Vardara “Komiti” dočekali kada sam se sa Zagrebom vratio u Skoplje. Kako me sada u Sloveniji ljudi doživljavaju, u Šapcu, u Crnog Gori… Žao mi je što nisam radio u BiH jer obožavam Sarajevo, obožavam Bosnu i Bosance. Uopšte ne razmišljam ko je koje vjere. Za mene je dobar čovjek, dobar čovjek i tako će ostati zauvjek”, dodao je Vujović.