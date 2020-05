Vuja želi da promijeni rukomet: Gol sa 10 metara da vrijedi dva, napadi da se vremenski ograniče

Veselin Vujović ima zanimljive predloge koje bi rukomet učinili još zanimljivijim sportom.

U razgovoru za “Sportske novosti” crnogorski stručnjak pričao je i da bi neka pravila u ovom sportu trebalo promijeniti.

“Moj predlog je da se gol s udaljenosti od 10 metara računa kao dva, čime bi se dala prilika ekipama koje stižu zaostatak. To bi dalo ovoj igri potpuno drugačiju dimenziju, posebno sa šuterske strane”, rekao je Vujović.

Temperamentni Cetinjanin ima još nekoliko ideja za poboljšanje rukometa.

“Mislim i da napadi ekipa moraju detaljnije da se ograniče i to na maksimalno 30, 35 sekundi. Tehnologija je skupa, a mi nismo bogat sport. Ni VAR tehnologiju nemaju sve fudbalske lige, ali je imaju Liga šampiona i ostala velika takmičenja. Sigurno je da bi se takvim projektom u rukometu smanjio broj grešaka. Ako vidim nešto na terenu, onda bih mogao sudiji da kažem da to provjeri, pa ako nisam u pravu neka se to odmah dokaže, a ne da me kažnjavaju i ponašaju se prema meni kao da sam balavac. Greške nisu šala jer mogu uništiti neke ljude”, jasan je Vujović.