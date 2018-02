Značajan korak ka četvrtfinalu

Budućnost je pobjedom protiv Tiringera (29:21) napravila veliki korak ka plasmanu u četvrtfinale, a najvažnije je da tim raste kako sezona odmiče, kazao je trener Dragan Adžićnakon prve pobjede u glavnoj rundi Lige šampiona.

Adžić je istakao da je ekipa imala personalnih problema uoči duela protiv njemačkog tima, ali da su igračice to nadomjestile velikom energijom nadomjestile i došle do zaslužene pobjede, koja je potvrda da ova generacija vrijedi.

“Biće borbe do kraja za plasman u četvrtfinale, ali napravili smo značajan korak. Presudno je da rastemo i da se širi broj kvalitetnih igračica, drago mi je da smo imali veliku podršku navijača uprskog ovakvomvremenu. Vjerujem da će protiv FTC-a i Vardara biti i više publike, da vidi srce i karakter ovog tima koj se bori u svakom meču. Imali smo puno personalnih problema, ali igračice su to izvukle velikom energijom. Drago mi je da rastemo kao tim i da pokazujemo da vrijedimo”, kazao je Adžić, koji je govorio i o stanju povrijeđene Eme Ramusović.

“Krenuće sa treninzima od ponedjeljka, vidjećemo kako će to izgledati. On će ući u trenažni proces, vjerujem da će moći da nam pokmogne u nastavku sezone ili će možda ranije završiti sezonu”, kazao je Adžić.

Španska reprezentativka Darli Zokebi de Paula bila je sjajna na golu i upisala je 14 odbrana, uključujući i tri sedmerca.

“Radile smo naporno kako bi pripremile Tiringer. Najvažnije je što smo ispravile naše greške i što smo bile fokusirane na našu igru, a na previše na protivnika. Ako igramo snažno, možemo pobijediti svakog rivala. Naša želja je da igramo sve bolje kako sezona odmiče i vjerujem da ćemo ostvariti još neku pobjedu u glavnoj rundi”, kazala je Zokebi de Paula.

Hrvatska internacionalna Matea Pletikosić istakla je da nije vjerovala u plasman u četvrtfinale, ali da je to sada realan cilj i da ekipa mora da zadrži ovaj nivo igre i u narednim mečevima.

“Ušle smo u duel sa velikom energijom i željom. Bilo je dosta grešaka u početku, samo tri gola prednosti na poluvremenu iako je moglo da bud i više. Nijesmo dale maksimum u vraćanju, dogovorile smo u poluvremenu da to moramo popravili, što smo i uradile i to je donijelo željeni rezultat. Veoma sam srećna što smo pobijedile. Nijesam vjerovala da možemo do četvrtfinala, ali vjerovala sam u svoju ekipu i evidentno je da možemo mnogo toga da napravimo”, kazala je Pletikosić.