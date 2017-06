Rusija nastavlja sa pritiskom na CG

Uticaj Rusije u Crnoj Gori nastaviće se diplomatskim mjerama i ekonomskim pritiscima, ocijenio je spoljnopolitički analitičar lista Politika, Boško Jakšić, navodeći da očekuje da će Moskva od proruskih partija zatržiti aktivniju opstrukciju unutrašnjeg političkog života.

Jakšić je kazao da će Rusija nastaviti da vrši pritisak na Crnu Goru na jedini način na koji to može.

“A to će biti diplomatske mjere kao što je pravljenje crne liste i eventualno će pokušati nekim ekonomskim sankcijama da reaguju na članstvo Crne Gore u NATO. Mislim da jednostavno drugih instrumeneta Moskva za taj pritisak nema”, rekao je Jakšić agenciji MINA.

On je naveo da očekuje da će Rusija nastaviti da podržava političke partije u Crnoj Gori.

“Kada govorim o tom unutrašnjam djelovanju, onda smatram da će Rusija iskoristiti i pojačati sve kanale uticaja koji imaju u Crnoj Gori, a to su, prije svega, prosrpske i proruske stranke koji djeluju u državi”, naveo je Jakšić.

Treba, kako je rekao, očekivati da će Moskva od njih zahtijevati da budu aktivnije u opstrukciji unutrašnjeg političkog života.

Komentarišići status Srbije nakon članstva Crne Gore u NATO, Jakšić je ocijenio da to može imati negativan efekat.

Prema njegovim riječima, Srbija se i dalje drži stava da ne želi da uđe u NATO i teži da sačuva poziciju vojne neutralnosti “šta god ona značila”.

“Efekat može da bude negativan, zato što već ima komentara da je od trenutka članstva u NATO Crna Gora postala ”neprijateljska” država. Šta to znači, za koga je neprijateljska”, navodi Jakšić.

To je, kako dodaje, pitanje na koje će morati da odgovaraju i zvaničnici u Srbiji.

“Je li to znači da su sve zemlje koje su NATO članice neprijatelji Srbije? Gdje se to onda Srbija nalazi? Da li to znači da će Srbija, koja hoće da uđe u Evropksu uniju, steći neprijatelje iz NATO-a. To je potpuno paradoksalna situacija koja se mora riješiti”, ocijenio je Jakšić.

On smatra da je činjenica da je članstvo Crne Gore u Alijansi samo pojačalo i dalo motive za tu vrstu reagovanja.

Jakšić je rekao da dešavanja u Crnoj Gori povodom članstva u NATO ne mogu biti upozorenje za Srbiju.

“U tom smislu političke pedagogije, ne radi se o tome. To je prolazna nepogoda koja će proći i sve će doći na svoje mjesto”, kazao je Jakšić.

On je dodao da očekuje da će predsjednik Srbije, Aleksanadar Vučić nastaviti da pokušava da uspostavi što bolje odnose sa Podgoricom.