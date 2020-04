A da Đoković objavi brojeve bankovnog računa i šta je jeo prošle nedjelje

Američki teniser Tenis Sandgren komentarisao je izjavu Novaka Đokovića da ne želi da se vakciniše zbog koronavirusa.

“Mislim da je vrijeme da Novak objavi cjelokupnu istoriju svoje vakcinacije, takođe i cijelu zdravstvenu prošlost. Isto i brojeve svog bankovnog računa, a i to šta je jeo za doručak cijele prošle nedjelje”, napisao je Sandgren na svom Tviter profilu.

I think it’s time for Novak to release his entire vaccination history

Also his entire medical history

His bank account numbers

Also what he had for breakfast everyday last week

— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) April 20, 2020