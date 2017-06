Agasi: Federerov trofej u Melburnu vrjedniji nego svi Nadalovi

Andre Agasi smatra da je uspjeh Rodžera Federera na Australian openu veći nego svi Nadalovi trofeji na Rolan Garosu.

Legendarni američki teniser i trener Novaka Đokovića smatra da je Federer napravio nestvaran uspjeh u Melburnu.

“Ovo je jedan od onih scenarija gdje sama statistika stavlja Nadalove uspjehe na Frenč Openu u posebnu perspektivu. Osvojiti Rolan Garos jednom je herkuleski napor, a on pokušava da ga osvoji po deseti put”, rekao je Agasi, ali zatim i dodao:

“To je nevjerovatno samo po sebi, ipak – mislim da je teže shvatiti šta je Federer postigao u Australiji. Pazite, šest mjeseci van tenisa, takav turnir… U njegovim godinama, on izađe i osvoji na način na koji je to učinio – kroz nekoliko mečeva u pet setova. To je malo teže predstaviti nego kada neko osvoji nešto devet ili deset puta… Morate da stavite sve to na papir kako biste shvatili koliko je Rodžerov podvig veliki, veći od Nadalovog”, rekao je Agasi.

Švajcarac je baš preko Nadal osvoji pehar u Melburnu.