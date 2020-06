Amerikanku nije strah od Covida 19: Serena želi da igra u Njujorku

Serena Vilijams želi da igra na US openu, bez obzira na uslove, rekao je njen trener Patrik Muratoglu.

Iskusna Amerikanka nema problem da se prilagodi novim uslovima za odigravanje mečeva, koji su uslijedili zbog pandemije koronavirusa.

“Ona se definitivno vratila tenisu kako bi osvojila Grend slem titulu, to je njen cilj. US Open će biti prva prilika za to. Biće dosta ograničenja i moram razgovarati s njom da li će moći to da prihvati”, rekao je Muratoglu.

Glavni favoriti u muškoj konkurenciji Novak Đoković i Rafael Nadal prethodnih dana su izjavljivali kako im se baš ne igra tenis u neobičnim okolnostima, kao i da nije bezbjedno u Njujorku, zbog situacije sa koronavirusom.

US open je planiran za period od 31. avgusta do 13. septembra.