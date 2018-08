Balkanski triler pripao Đokoviću

Poslije dva i po sata velike borbe, Novak Đoković pobijedio je Miloša Raonića sa 2:1 (7:5, 4:6, 6:3) i plasirao se u polufinale Mastersa u Sinsinatiju, u kojem će se sastati sa Marinom Čilićem.

Sjajan meč odigrali su momci porijeklom iz Crne Gore, ali je na kraju Đoković slavio i deveti put u isto toliko mečeva sa Raonićem. U sva tri seta Miloš je prvi dolazio do brejka.

U prvom kod rezultata 3:3, a nakon gubitka servisa Novak je slomio reket i uspio kasnije da preokrene i sa 7:5 povede u meču.

Nije gubitak seta poremetio Raonića, koji je u trećem gemu druge dionice oduzeo servis Đokoviću i do kraja najviše zahvaljujući sjajnom servisu (pogodio 10 as udaraca u drugom setu) sa 6:4 stigao do izjednačenja i nije dao rivalu nijednu brejk loptu. “Nervirao” je Miloš Novaka bekhend slajs udarcima na koje srpski teniser nije imao odgovor.

Odlučujući set počeo je po matrici drugog, brejkom Raonića u trećem gemu. Izgledao je u tim trenucima kanadski teniser bolje na terenu, ali je Đoković uspio da već u sljedećem gemu odbrani se njegovih bombi sa servisa i vrati brejk.

Meč je prelomio u osmom gemu, kada ga je ponovo “brejknuo” i potom odservirao za pobjedu.

Đoković je tokom popodneva odigrao i veći dio trećeg seta meča sa Grigorom Dimitrovim, koji je sinoć prekinut zbog kiše.

Marin Čilić je do polufinala došao sa dvije pobjede u svega nekoliko sati. Najprije je poput Đokovića riješio odlučujući set duela sa Hačanovom, a onda u dva seta bio bolji od Karenja Busta.

U prvom dijelu igre je u taj brejku slomio otpor Španca, kojem je u drugom setu oduzeo jedan servis i sa 6:4 došao do pobjede.

Drugi polufinalni par biće poznat poslije mečeva Vavrinka-Federer i Del Potro-Gofan, koji su na programu tokom noći po našem vremenu.

B.J.