Cicipas povrijedio oca, a onda mu je majka očitala lekciju

Nik Kirjos navikao je ljubitelje tenisa na nesvakidašnje gestove tokom svojih mečeva, ali danas je u centru pažnje bio njegov rival, Stefanos Cicipas.

Grk je nakon gubitka prvog seta reagovao vrlo žustro i tom prilikom “uspio” da povrijedi svog oca Apostolosa koji je sjedio na klupi.

Porodičnu atmosferu upotpunila je Stefanosova majka, koja je sišla sa tribina da smiri sina i zaštiti supruga…

Duel ATP kupa završen je pobjedom Kirjosa nakon tri odigrana taj-brejka.

Podsjećanja radi, “pomračenje uma” Cicipas je imao i na nedavnoj egzibiciji u Abu Dabiju kada je malo nedostajalo da povrijedi sakupljača lopti.

Tsitsipas just last week doing something similar…at an exhibition https://t.co/Od3OKCiyGc pic.twitter.com/RKCeYCNlce

— Olly 🇪🇸🎾🇬🇧 (@Olly_Paton2020) January 7, 2020