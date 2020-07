Del Potro počeo sa treninzima

View this post on Instagram

Hoy vine a pasar el día con mi amiga! 😊 Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha. La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona. Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo. Gracias por el amor que me dan siempre. #FelizDiaDelAmigo 🙌🤗 . . Today I came to spend the day with my friend! I wanted to tell you that these days I started to hit again. The knee still bothers me so we have to see how it evolves. Although I have no schedule, once again I am taking all the necessary steps to continue doing what I love. Thank you for the love you always give me. #HappyFriendsDay