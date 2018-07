Đoković: I ja se pitam hoću li moći da nastavim u ovom ritmu

Novak Đoković, najbolji srpski teniser, kaže da i on sebi postavlja isto pitanje koji u posljednjih nekoliko sedmica ističu novinari i navijači.

“Jasna su mi pitanja ljudi da li ću biti u stanju da zadržim ovu konstantnost i visok nivo igre. Vjerujte mi, i ja se isto pitam. Istovremeno, ne mogu previše ni da gledam sa strane jer moram da budem svjestan ovoga što sam postigao. Da ste me prije mjesec, mjesec i po dana pitali da li mogu da osvojim Vimbldon… Ne znam, nadao bih se tome svakako, ali svakako da nisam bio siguran da li je nivo mog tenisa dovoljno kvalitetan za tako nešto”, rekao je Novak.

Đoković se četvrtim trijumfom na terenima Vimbldona u velikom stilu vratio na veliku scenu, poslije ogromnih problema s laktom, operacijom i gotovo jednoipogodišnji odsustvom, ili barem nemogućnošću da igra tenis na način na koji je navikao svijet.

“Naravno da sam veoma srećan i zadovoljan činjenicom da mogu, bez ikakvih problema, da se takmičim kao što sam to činio na nekoliko prethodnih turnira, prije svih na Kvinsu i Vimbldonu. Za mene to predstavlja ogromnu dozu samopouzdanja, odnosno odskočnu dasku za sve ono što me čeka”.

Đoković se punom parom sprema za američku Masters turneju, Montreal i Sinsinati, ali se svi ipak nadaju novom slavlju na US Openu, posljednjem Gren Slemu sezone. Istovremeno, osvajanjem Sinsinatija ponovo bi ispisao nove stranice teniske istorije – postavši jedini igrač sa svim peharima sa turnira iz Serije 1.000.

“Zasta ne mogu da predvidim budućnost, tako da ne znam šta će se događati. Ali, znam da volim da igram na terenima sa tvrdom podlogom. US Open je uvek bio uspješan turnir za mene, a gdje me prošle godine nije bilo zbog povrede. Jako se radujem, daću sve od sebe i vidjećemo gdje će me to odvesti”, zaključio je trinaestostruki GrendSlem šampion.

Masters u Montrealu na programu je od 3. do 12. avgusta, odmah za njim teniska elita seli se u Sinsinati, dok Otvoreno prvenstvo Amerike počinje 27. avgusta.