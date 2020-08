Đoković igra na US Openu

Srpski teniser Novak Đoković učestvovaće na ovogodišnjem US Openu.

Ovu informaciju potvrdili su organizatori na zvaničnom sajtu takmičenja.

“Đoković predvodi listu na kojoj je sedam od deset igrača iz Top 10”, stoji na sajtu.

World No. 1 Novak Djokovic & last year's finalist Daniil Medvedev lead our 2020 US Open player field. pic.twitter.com/Xw8ys9Rlxi

— US Open Tennis (@usopen) August 4, 2020