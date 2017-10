Đoković motivisan: Jedva čekam da opet krenem ka vrhu

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da jedva čekam da ponovo zaigra na nekadašnjem nivou.

Dugo godina jedan od najboljih igrača svijeta morao je da uzme polugodišnji odmor kako bi zaliječio povredu lakta, a na teren će se vratiti početkom 2018. godine.

“Prihvatio sam da moram da pauziram, da odmorim, da napravim određene promene u timu, i da ponovo krenem ka vrhu. Jedva čekam da pnovo zaigram, nedostaje mi reket. Ali ne mislim da ću za mjesec igre sve propušteno da nadoknadim. Idem korak po korak. Vjerujem da ću biti onaj pravi sredinom sljedeće godine, mada se neću žaliti ukoliko uđem u formu i nešto ranije“, rekao je Đoković u intervjuu za “Večernje novosti”.

Novak je objasnio i situaciju vezanu za povredu laktu, koja ga je odvojila od terena još od Vimbldona.

„Cijela priča oko mog tenisa i svega što mi se dešavalo je daleko kompleksnija od jedne riječi, mada to jeste bio najveći problem. Lakat je bio u epicentru svih dešavanja, a od tih bolova je polazilo i moje povremeno nezadovoljstvo. Nisam uspijevao da treniram kako sam htio, nisam na terenu mogao da igram punim intezitetom, servis sam morao da prilagođavam, a to me je sve nerviralo, jer nisam želio na operaciju ili da pravim pauzu, mislio sam da će sve proći. Ali nije prolazilo. Samo je dolazilo do upala, a onda su se problemi pojačavali. Tenis je takav sport da jedan detalj, neprijatnost tokom meča, može da vas kilometrima udalji od cilja. To je kao šahovska igra, pshihološka borba, gdje je potrebno da ste fokusirani 120 odsto na svaki segment. Ako vam nešto smeta, kao što je bol u laktu vaš fokus automatski pada. I onda dolazite u situaciju gdme vaš protivnik igra punom sjnagom, a vi ste 80 odsto u meču. Pritom, morate da budete svjesni toga da nije bilo lako da pobjeđujem čak ni kada sam bio skroz zdrav“, objasnio je Novak Đoković.

Đoković bi na teren trebalo da se vrati na turniru u Brizbejnu, koji počinje prvog dana sljedeće godine.