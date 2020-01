Đoković na Cicipasa i Federera, Nadal čeka Kirjosa i Medvedeva

Branilac titule na Australian openu Novak Đoković će u pohod na novi pehar u Melburnu krenuti mečom protiv Jana Lenarda Štrufa.

U projektovanom četvrtfinalu trebalo bi da se sastane sa Stefanosom Cicipasom, potencijalni rival u polufinalu je Federer, dok bi za trofej mogao da se bori sa Nadalom ili Medvedevim.

Rafael Nadal, koji u Melburn dolazi kao prvi igrač svijeta, na otvaranju će odmjeriti snage sa Hugom Delienom.

Prvo veliko iskušenje moglo bi da ga sačeka u osmini finala, gdje će ga najvjerovatnije sačekati Hačanom ili Kirjos, dok je potencijalni protivnik u četvrtfinalu Dominik Tim.

On je u polovini žrijeba u kojoj se nalazi Danil Medvedev, koji mu je mogući rival u polufinalu turnira u Melburnu.

Rus će na premijeri odmjeriti snage sa Fransisom Tijafoom, ali ga u osmini čeka Vavrinka, u četvrtfinalu najvjerovatnije Saša Zverev, prije projektovanog duela sa Nadalom.

Rodžer Federer kreće duelom protiv Stiva Džonsona, a u kasnijoj fazi turnira mogući su dueli sa Šapovalovom ili Dimitrovom u osmini finala, odnosno Beretinijem u četvrtfinalu, prije nego dođe eventualni meč protiv Novaka Đokovića.

Turnir u Melburnu počinje u ponedjeljak.