Đoković namjerava da ruši rekorde

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković želi da karijeru završi kao igrač sa najviše osvojenih Gren slem titula u istoriji bijelog sporta.

Novak trenutno u svojoj kolekciji ima 17 takvih trofeja, dva manje od Rafe Nadala, dok je rekorder Rodžer Federer sa 20 pehara.

“Vjerujem da mogu da osvojim najviše Slemova, da mogu da oborim rekord po broju nedjelja provedenih na prvom mjestu ATP liste. To su moji ciljevi. Istovremeno, to nisu jedine stvari koje me motivišu. Ono što me pokreće svaki dan je ono što je vezano za moj rast”, izjavio je Beograđanin.

Đoković je trenutno prvi na ATP listi, a na tom mjestu je u karijeri proveo 282 nedjelje. Bolji od njega u tom segmentu su Pit Sampras sa 286 i Federer sa 310.