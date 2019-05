Đoković: Nedostajalo mi je gasa, kasnio sam pola koraka

Novak Đoković nije bio previše razočaran porazom od Rafaela Nadala u finalu Mastersa u Rimu.

Bilo je evidentno da je srpskog tenisera stigao umor poslije iskušenja u Madridu i napornih mečeva u prijestonici Italije. Nakon izgubljenog seta sa nulom, Novak se podigao i vratio u meč, ali je na kraju trofej završio u rukama “kralja šljake”.

“Drago mi je što sam uspio da izborim treći set s obzirom na to da sam u prvom oduvan sa terena. Očigledno, treći set nije se mnogo razlikovao od prvog, mada su prva tri-četiri gema bili neizvjesni i možda sam tu imao malu šansu da nadgradim ‘momentum‘ koji sam imao poslije osvajanja drugog seta. Malo mi je nestajalo gasa danas, kasnio sam za pola koraka, pogotovo na bekhendu, a on je to jako dobro koristio. Igrao je sjajno tokom cijele nedjelje i bio je prejak“, rekao je Đoković.

Za tačno sedam dana, 26. maja, počinje Rolan Garos, drugi Gren slem turnir u sezoni.

“Nadal je prvi favorit, bez dileme, poslije svi ostali. Mislim da će biti dobar turnir. Dominik Tim igra vrlo dobro, može da pobijedi bilo koga na šljaci. Fonjini takođe igra kvalitetno, pokazao je to protiv Nadala u Monte Karlu. Igra se na tri dobijena seta, dan pauze, očekujem da svi budu u dobroj formi“, zaključio je Đoković.