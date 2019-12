Đoković nikada neće biti tretiran kao Rodžer i Rafa

Bivši američki teniser Džim Kurijer žali zbog jedne stvari Novaka Đokovića.

Kurijer kaže da je srpski teniser dominirao u prethodnoj dekadi, međutim da to nije dovoljno navijačima.

“On je potpuno, bez dileme, igrač dekade. Malo je tužno što je relativno potcijenjen u poređenju sa svim što je napravio. Đoković je dominirao iz sjenke Rafe i Rodžera, koji su takođe odradili dosta toga dobrog”, kaže Kurije.

Slično razmišlja i bivši Federerov trener Pol Anakon.

“Bez obzira na to što Novak napravi, on nikada neće biti Rafa ili Rodžer. Oni imaju veoma različite crte ličnosti. Kada pogledate brojke, jasno je da je on bio najbolji u ovoj dekadi, ali sve mi to govori da što god Novak napravio, nikad neće biti tretiran kao Rodžer i Rafa”, istakao je Anakon.