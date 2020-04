Đoković odbio zastavu Srbije i oduševio Božidara Maljkovića

Novak Đoković neće nositi zastavu Srbije na otvaranju Olimpijskih igara u Tokiju sljedećeg ljeta, a razlog zbog kojeg je odbio tu čast oduševio je predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Maljkovića.

Najbolji svjetski teniser je zastavu Srbije nosio na otvaranju Igara u Londonu, prije osam godina.

“Nikad niko neće biti kao on. To majka ne rađa. Osim što je neponovljivi sportista, on je i sjajan čovjek. Evo vam primjera.Ponudili smo mu da nosi našu zastavu na otvaranju Igara u Tokiju na što je on odgovorio: ‘Predsjedniče, hajde nekog drugog da učinimo srećnim. Ja sam nosio zastavu u Londonu. Pružimo priliku nekom drugom”, rekao je Maljković za Večernji list i dodao:

“Zbog toga sam predložio da se beogradski Trg Terazije preimenuje u Trg Novaka Đokovića. Međutim, odmah su me napali jer kao to ne bi bilo u duhu pravnih propisa Republike Srbije jer se takva čast ne može dobiti za života”, kazao je Maljković.