Đoković otvara restoran za beskućnike: Imam novca da nahranim cijelu Srbiju

Novak Đoković će u Beogradu otvoriti restoran za beskućnike.

Srpski teniser još u glavnom gradu Srbije nije našao lokaciju za novi restoran.

“Imam dosta novca. Zaradio sam dovoljno da cijelu Srbiju mogu da nahranim. Zato sam odlučio da se na ovaj način zahvalim ljudima koji su me bodrili svih ovih godina”, rekao je Đoković.

#Tennis star Novak Djokovic shows caring side by opening restaurant with free food for #homeless https://t.co/h9dhIyC1QZ pic.twitter.com/C44roFNgtr

