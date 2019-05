Đoković preživio Del Potra

Novak Đoković kompletirao je spisak polufinalista na Mastersu u Rimu.

Srpski teniser je poslije tročasovne borbe savladao Huana Martina del Potra sa 2-1, po setovima 4:6, 7:6 i 6:4.

Delpu je brejk u sedmom gemu bio dovoljan za osvajanje uvodne dionice. Treba napomenuti da je imao dosta poteškoća da sačuva svoj servis, pošto je Đoković u tri različita gema propustio šest brejk prilika.

Game on! 😲 @delpotrojuan strikes first against Djokovic in Rome…

Drugi set donio je još više uzbuđenja. Novak je imao vođstvo od 5:2, ali je Argentinac nanizao tri gema i vratio egal. Došlo se do taj-brejka, Del Potro je bio u situaciji da završi duel, vodio je 6:4, međutim Đoković je vezao četiri poena i tako stigao do izjednačenja.

Inače, Novak je drugu meč loptu spasao sjajnim drop-šotom.

Three shall set us free! 👍@DjokerNole saves 2 MPs and takes the second set 7-6(6) to force a decider in Rome. #ibi19 pic.twitter.com/V4aZSGk3Uq

— Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2019