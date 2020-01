Đoković prihvatio poziv Šarapove i donirao Australiji 25 hiljada dolara

Novak Đoković prihvatio je poziv Marije Šarapove i doniraće 25 hiljada dolara za pomoć Australiji, koja je pogođena ogromnim požarima.

“U januaru je Australija moja kuća već 15 godina. Gledajući kako požari uništavaju zemlju, divne porodice i životinje srce mi se slama. Želim da doniram 25.000. Novače, da li odgovaraš na moju donaciju”, upitala je Šarapova na Tviteru i dobila potvrdan odgovor:

Yes, @MariaSharapova I would like to match your $25k donation to double the aid sent to these communities. We stand by you, #Australia. 🙏🏼 https://t.co/wiUZHzg9cz

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 6, 2020