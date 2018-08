Đoković srušio Federera za Zlatni Masters!

Novak Đoković pobijedio je Rodžera Federera u finalu Mastersa u Sinsinatiju i postao prvi igrač u istoriji tenisa sa trofejima sa svih turnira iz Masters serije.

U najboljem meču ove godine u Sinsinatiju srpski teniser slavio je u dva seta 6:4, 6:4 i u šestom finalu na turniru stigao do toliko željene titule i Zlatnog Mastersa.

Pure GOLD 🙌

The moment @DjokerNole became the first ever winner of the Career Golden Masters. #CincyTennis pic.twitter.com/27n8EAOCxj

