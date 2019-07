Đoković u laganom ritmu do treće runde Vimbldona

Novak Đoković rutinski se plasirao u treće kolo Vimbldona.

Branilac titule je lako u tri seta 6:3, 6:2, 6:2, za 90 minuta savladao Denisa Kudlu.

Đoković je poslije 13 minuta poveo 5:0 i već tada je bilo jasno da je velika razlika u kvalitetu između dvojice tenisera.

Iako se tada malo opustio i izgubio tri gema u nizu, srpski teniser lako je priveo prvi set kraju.

I u drugom setu je Novak došao do dva brejka prednosti kada je jednom izgubio svoj servis, ali to nije uticalo na konačan ishod.

Napravi je sedam brejkova u cijelom meču, potpuno kontrolisao zbivanja na terenu i zakazao duel sa Hurbertom Hurkačem u trećoj rundi.

Od poljskog tenisera bio je bolji nedavno na startu Rolan Garosa.

Kevin Anderson je nakon četiri seta bio bolji od Janka Tipsarevića. Dobro se iskusni srpski igrač borio, ali je imao problema sa leđima u trećem i četvrtom dijelu igre, što je gorostasu iz Južne Afrike olakšalo put ka trijumfu.

Last year's #Wimbledon finalist @KAndersonATP gets the job done.

The South African takes four sets to defeat Janko Tipsarevic to advance to the third round pic.twitter.com/zokQy0myVi

— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2019