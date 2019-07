Đoković uz malo problema do 25. Gren slem finala

Novak Đoković pobijedio je Roberta Bautistu Aguta sa 3:1 i plasirao se u šesto finale Vimbldona u karijeri.

Srpski teniser će trofej osvojen prošle godine braniti sa boljim iz teniskog klasika između Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Back to defend his crown…

Reigning champion @DjokerNole advances to his sixth #Wimbledon final where he’ll bid to win a fifth title after beating Roberto Bautista Agut pic.twitter.com/OYtfSUC7Hv

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019