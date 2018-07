Đoković vjeruje da može sa Nadalom

Novak Đoković se uželio mečeva sa Rafaelom Nadalom i vjeruje da može do pobjede u polufinalu Vimbldona.

Srpski teniser je izgubio posljednja dva meča od Španca, međutim sada je u odličnoj formi.

Potvrdio je to i u Londonu plasmanom u polufinale. Sada ga čeka duel u najvećem rivalstvu u istoriji tenisa. Protiv Nadala vodi u međusobnim mečevima 26:25.

“Nisam igrao dugo s Nadalom na travi, a on je u vrhunskoj formi, ponovo je bio dominantan na šljaci i zasluženo je broj jedan na svijetu. Ima mnogo samopouzdanja, ali me moje igre ohrabruju, kao i činjenica da on nije imao mnogo uspjeha na Vimbldonu u posljednje tri-četiri godine. Naši dueli su uvek neizvjesni, intenzivni i napeti, ne očekujem ništa manje od toga“ kazao je Đoković za Sportklub.

Dva tenisera odigraće treći međusobni meč na Vimbldonu, rezultat je 1:1.