Đokovića nešto muči, kao poslije Rolan Garosa 2016.

Bivši teniser Žil Miler smatra da Novaka Đokovića nešto muči da podsjeća ga na period nakon osvajanja Rolan Garosa 2016. godine, kada je uslijedio njegov najveći pad u karijeri.

Srpski teniser je 2019. godinu otvorio dominantnim nastupom i titulom na Australian openu, ali je potom na Mastersima u Indijan Velsu i Majamiju, kao i na turniru iz iste kategorije u Monte Karlu, ispadao daleko prije finala.

“Kako je Novak Đoković igrao početkom sezone, mislio sam da će imati još jednu dominantnu godinu, kao što je to činio ranije. Međutim, prilično se mučio u Indijan Velsu i Majamiju. Nije mi djelovao pozitivno na terenu, nije bilo tog pozitivnog stava i one energije. Sve me nekako podsjeća na onaj period poslije Rolan Garosa 2016. Poslije toga ste stalno imali osjećaj da je loše raspoložen i da ne izgleda srećno na terenu. Isto je bilo ove godine u Indijan Velsu i Majamiju”, istakao je Miler, a prenosi B92.

Đoković se obavezama na turnirima vraća sljedeće sedmice, kada će učestvovati na Mastersu u Madridu.