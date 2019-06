Duplo slavlje za Lopeza, titula i za Mareja

Pored trijumfa Rodžera Federera u Kvinsu i dolaska Ešli Barti na vrh WTA liste, dan u teniskom svijetu obilježili su Felisijano Lopez i Endi Marej.

Španac je na turniru u Kvinsu osvojio dvije titule u istom danu. U finalu singla je poslije tri seta bio bolji od Žila Simona i stigao do sedmog trofeja u karijeri.

Dug meč ga nije umorio, pa je sa povratnikom teren Endijem Marejem u finalu dubla savladao Radžima Rava i Džoa Salisberija poslije nešto manje od dva sata igre, u tri seta.

Marej će i na predstojećem Vimbldonu igrati u dublu, a najavio je da očekuje da se od jeseni vratiti takmičenju u singlu.

Nearly six months out. Major hip operation. You wouldn’t know it…@andy_murray marks his comeback with the @QueensTennis doubles title alongside @feliciano_lopez 👏

🎥: @TennisTV

pic.twitter.com/Pv9b2oSLkk

— Wimbledon (@Wimbledon) June 23, 2019