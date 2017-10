Džumhur osvojio “Kup Kremlja”

Damir Džumhur pobjednik je ATP turnira u Moskvi.

Teniser iz Bosne i Hercegovine je u finalu “Kupa Kremlja” Pobijedio Ričardasa Berankisa sa 6:1, 1:6, 6:4.

ATP Moscow: Damir Dzumhur saves 18 BP's against Berankis to lift the title https://t.co/b3ot7RbT9t pic.twitter.com/ssAOWuEjPL

— Tennis World English (@TennisWorlden) October 22, 2017