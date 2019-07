Federer lako do osmine finala i rekorda

Rodžer Federer plasirao se u osminu finala na Vimbldonu.

Švajcarac je pobijedio Lukasa Puja 3:0 u setovima i stigao do rekordnog 17. plasmana u osminu finala.

Postao je i prvi igrač koji je ostvario jubilarnu 350. pobjedu na Grend slemovima.

