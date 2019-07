Federer otkrio po čemu bi volio da ga pamte nakon što završi karijeru

Rodžer Federer je u intervjuu za zvaničnu ATP stranicu pričao po čemu bi volio da ga ljudi pamte po završetku karijere.

Legendarni Švajcarac je sa 20 Gren slem titula rekorder u toj kategoriji, a bio je i nadjuže na prvom mjestu liste najboljih svjetskih tenisera.

“Volio bih da me pamte kao nekog ko je pomogao u razvoju tenisa. Želim da ljudi pričaju kako su me gledali sa uživanjem i kako sam ih činio srećnim. Puno pričamo sa medijima, pa bi mi bilo drago i da me pamte kao nekoga ko je davao zanimljive intervjue. Uostalom, to je način da se povećemo sa ljudima. Bilo bi sjajno kada bi me platili po ovim stvarima”, rekao je Federer.

Proputovao je mnogo puta cijeli svijet, ali jedan grad je za njega poseban.

“Živim zanimljivim životom i mogu da putujem na sva mjesta. Njujork je jedan od najluđih gradova na svijetu. Volim Pariz i London, ali ako moram da izaberem jedan, onda je to iz nekog razloga Njujork”, istakao je Federer.