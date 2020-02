Federer pobijedio Nadala pred 52 hiljada gledalaca

Rodžer Federer pobijedio je Rafaela Nadala sa 2:1 u egzibicionom meču u Kejptaunu.

Na stadionu u Južnoj Africi Švajcarac je savladao velikog rivala poslije tri seta.

Victory for @rogerfederer in Cape Town! 🇿🇦 He defeats Nadal 6-4 3-6 6-3 to win the #MatchInAfrica pic.twitter.com/DOJdttv1wv — Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020

Federer je na kraju slavio sa 6:4, 3:6, 6:3.

Konačan rezultat nije bio u prvom planu, a dvojica velikih majstora ovog sporta potrudili su se da publika uživa u lijepim potezima.

Federer je prvi put igrao u Južnoj Africi, iako je njegova majka rođena u toj zemlji.

“Iskreno, ne znam zašto mi je trebalo ovoliko vremena da zaigram ovdje. Sebi sam rekao da je nemoguće da sam na turu 20 godina i da sam postao igrač kakav sam, a da nikada nisam igrao u Južnoj Africi”, rekao je Federer.

Duel Federera i Nadala pratilo je 51.954 hiljada gledalaca, što je novi rekord kada je u pitanju jedan teniski meč, a prihod će otići u poboljšanje uslova predškolskog vaspitanja u zemljama Afrike i Švajcarskoj.