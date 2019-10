Federer preko Cicipasa do novog finala

Rodžer Federer boriće se za 10. titulu na svom terenu u Bazelu.

Švajcarac je u polufinalu turnira u rodnom gradu pobijedio Stefanosa Cicipasa sa 6:4, 6:4 i stigao do 50. trijumfa ove sezone.

23, feeling free… 😊@rogerfederer defeats Stefanos Tsitsipas 6-4 6-4 for his 23rd (!) consecutive win and 15th overall final appearance at #SwissIndoorsBasel. pic.twitter.com/YN0Nul7awS

— Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2019