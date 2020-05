Fondacija Rodžera Federera pomoći će sa milion dolara najugroženije porodice u Africi.

Tim novcem biće obezbijeđeni obroci za ugrožene na tom kontinentu.

Now more than ever we must come together to help families in need 🙏 https://t.co/c8fhhyRBIi

— Roger Federer (@rogerfederer) May 6, 2020