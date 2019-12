Franćeska Skjavone pobijedila kancer

Bivša grend slem šampionka Franćeska Skjavone saopštila je da se uspješno oporavlja nakon borbe sa kancerom.

Italijanska teniserka na Instagramu je objavila radosne vijesti.

“Dijagnostikovali su mi kancer. Morala sam na hemoterapije. Bila je to najteža borba koju sam vodila i najbolja stvar je da sam uspjela da pobijedim. Kad su mi to saopštili prije nekoliko dana, htjela sam da eksplodiram od sreće. Spremna sam za projekte koje sam imala, ali nijesam uspjela da ih ostvarim. Vidimo se ponovo uskoro!”, istakla je 39-godišnja Italijanka.

Ona je 2010. osvojila Rolan Garos.

"HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action". pic.twitter.com/DyafTTcHBX

