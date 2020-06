Ivanišević: Nema tenisa ove sezone, Amerikanci žele US open samo zbog novca

Goran Ivanišević smatra da se turniri ove godine neće igrati.

Pandemija koronavirusa prekinula je sezonu, a zasad je suspendovana do početka avgusta.

“Stojim pri svome, da od ove sezone nema ništa. US open hoće da igra samo zbog novca. Uslovi su ekstremni, previše je pravila da bi se došlo do tamo… Dva mjeseca moraš da spavaš na aerodromu, na dva dana se testirati. Problem je ako se jedan igrač zarazi to više nije do ATP, već ako se jedan igrač zarazi onda može da dođe Tramp i da kaže: ‘Aha, svi teniseri su zaraženi’. Da mi je neko rekao prije pet mjeseci da će cio svijet da stane rekao bih mu da je lud. Kad sam došao u Beograd zaboravio sam na koronu, svi srećni svi zadovoljni…”, rekao je Ivanišević.

Teniski turniri ne igraju se od početka marta.