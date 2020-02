Kenin nakon pobjede karijere: Radite na svojim snovima, ostvaruju se

Sofija Kenin je nakon trofeja na Australian openu rekla da se njen san ostvario.

Iako je kao autsajder ušla u meč za trofej, mlada Amerikanka je savladala Garbinje Mugurusu i prvi put u karijeri podigla pehar sa jednog od najvećih turnira.

"I would like to thank the crowd. These past two weeks have been the best two weeks of my life. I love you guys from the bottom of my heart."

You earned many new fans down under, @SofiaKenin!#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/dDL9somo0O

