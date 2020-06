Kirjos: Molim se za sve igrače koji imaju virus, ali je ovo najgluplja stvar ikada

Nakon informacije da je Novak Đoković bio pozitivan na testiranju za koronavirus, oglasio se njegov kolega Nik Kirjos.

Poznat kao nestašan momak svjetskog tenisa, kritikovao je organizaciju Adria Tura i istakao da je “ovo najgluplja stvar ikada”.

“Molim se za sve igrače koji imaju koronavirus. Više mi se ne javljajte za bilo šta što radim, da je bilo šta neodgovorno ili glupo… Ovo je najgluplja stvar ikada”, napisao je Kirjos na Tviteru uz video sa teniserima koji su se provodili u Beogradu.

Prayers up to all the players that have contracted Covid – 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ – this takes the cake. https://t.co/lVligELgID

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020