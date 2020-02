Kreće Dankina misija Tokio

Danka Kovinić, naša najbolja leniserka, igraće od ove sedmice na jakom WTA turniru u teniskom Akapuiku.

To je za Danku, koja je trenutno 90. teniserka svijeta, prvi nastup na takmičenjima od Australijan opena u januaru. Istovremeno i početak serije izuzetno važnih turnira.

“Ova sezona nije baš počela kako sam planirala, imala sam povredu tetive kvadricepsa i to je znatno usporilo moj pripremni proces za sezonu. Odigrala sam samo jedan turnir i morala sam opet da pauziram. Sada polako krećem sa turnirima od Akapulka, Indijan Velsa, Majamija gdje se nadam da će forma biti dobra i da ću uzeti dovoljan broj poena kako bih obezbijedila glavni žrijeb Rolan Garosa i normu za Tokio”, kazala je Danka Kovinić.

Forma ide nabolje

Krajem prošle godine Kovinić je ostvarila važan napredak na WTA listi, potvrdila da su se naporan rad i odricanje u prethodnom period isplatili.

“Konačno je krenula forma nabolje. Prošle godine sam se vratila u prvih 100 na WTA listi, nakon lošeg perioda. Bilo je dosta prepreka, ali sam se izborila i našla igru koja je donosila pobjede i napredak”, kazala je Danka.

Bila je prva Crnogorka koja je igrala na olimpijskom turniru u tenisu, u Rio de Žaneiru 2016. godine. Vjeruje da može ponovo igrati na Igrama, to je jedna od glavnih ambicija za ovu sezonu.

Olimpijska ambicija

“Kada se mislima vratim u 2016. godinu, rekla bih da je jedna od najljepših u mojoj karijeri. Definitivno su Igre u Riju obilježile taj period. Iz ovog ugla kad gledam čini mi se da je bilo lakše stići do norme tada, nego što će to biti za Tokio, ali vjerujem da ću uspjeti. Najveća motivacija je bila to što sam znala da odlaskom u Rio pišem istoriju za crnogorski sport, kao prva predstavnica naše zemlje u tenisu. Na to sam veoma ponosna”, dodala je Danka.

Novljanka je istakla i najljepšu uspomenu iz Rio de Žaneira…

“Definitivno to je bilo otvaranje Igara, to ću vječno pamtiti. Taj osjećaj nestrpljenja i pomalo straha dok sam čekala u tunelu da nas prozovu. Onda se čulo “Montenegro” i naša delegacija je izašla pred punu ‘Marakanu’, taj osjećaj je nevjerovatan”, prisjeća se Kovinić.

Za plasman na Olimpijske igre u Tokiju potrebno je da teniseri budu 8. juna ove godine do 56. mjesta na planetarnoj listi. Ta lista biće donekle proširena, jer maksimum takmičara po jednoj zemlji je četiri na olimpijskom turniru.