Leteći Monfis odigrao udarac godine

Gael Monfis je pobijedio Mađara Fucovica u drugom kolu Mastersa u Madridu.

Francuski teniser je slavio u ovom meču nakon preokreta.

Mađar je dobio lako prvi set 6:1, međutim nekadašnji polufinalista Rolan Garosa je uzvratio sa 6:4, 6:2.

Monfis je odigrao i najljepši udarac na meču, a vjerovatno i na turniru.

Iz skoka je udario loptu vrlo snažno, dosad neviđeno na najvećoj sceni.

It gets better from every angle 😍#MMOpen 🇪🇸 pic.twitter.com/9wzmIEBcQ8

— Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2019