Marej slavio sa Serenom u miks dublu

Endi Marej ranije danas eliminisan u dublu, ali je zato bio uspješan u miks dublu na Vimbldonu.

Britanski teniser je u paru sa Serenom Vilijams lako slavio protiv kombinacije Mies – Guarači sa 6:4, 6:1.

A match made for #Wimbledon@serenawilliams and @andy_murray are victorious on their mixed doubles debut together on Centre Court pic.twitter.com/v76pzIiU1e

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019