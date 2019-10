Marej u finalu poslije dvije i po godine

Endi Marej boriće se za trofej na ATP turniru u Antverpenu.

Škot je dočekao da poslije dvije i po godine zaigra u finalu, pošto je sa 2-1 savladao Iga Umbera iz Francuske.

ANDY. IS. BACK 😀@andy_murray reaches his first ATP Tour final since March 2017, defeating Humbert 3-6 7-5 6-2 at @EuroTennisOpen – setting up a blockbuster final with Stan Wawrinka! pic.twitter.com/BtrdBv5Mpb

— Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2019