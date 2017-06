Marej zaustavio talentovanog Hačanova, čeka ga Nišikori

Britanski teniser Endi Marej plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa 650. pobjedom u karijeri.

Prvi teniser svijeta je u tri seta bio bolji od talentovanog Rusa Karena Hačanova sa 6:3, 6:4, 6:4 za nešto više od dva sata igre.

Momak koji je jedno od najprijatnijih iznenađenja Otvorenog prvenstva Francuske nije mogao da nastavi nisku pobjedu, poslije uspjeha u mečevima sa Berdihom i Iznerom.

6⃣5⃣0⃣🎉@andy_murray notches 650th ATP-level match-win, besting Khachanov 6-3 6-4 6-4. He's through to QFs for 4th consecutive yr.#RG17 pic.twitter.com/jip3RLQmt5

