Medvedev 15 minuta bio ljut zbog poraza od Šardija

Danil Medvedev nije previše tugovao zbog rane eliminacije na Mastersu u Parizu.

Ruski teniser, trenutno četvrti igrač planete, neočekivano je izgubio od Žeremija Šardija.

“U početku sam bio ljut na sebe, jedno 10 do 15 minuta, ali onda sam shvatio da je takav život, nekad pobeijdiš, nekad izgubiš. To je sport. Svi znamo da Žeremi može da odigra dobro. Šteta je samo što sam propustio toliki broj prilika za brejk (1/15). Možemo da razgovaramo i o mom forhendu ili bekhendu… Imao sam šanse. On je svoje iskoristio i to je napravilo razliku”, kaže Medvedev.

Medvedev je do Mastersa u Parizu bio u nevjerovatnoj formi, pošto je na šest uzastopnih turnira stizao do finala.