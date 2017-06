Nadal kao furija “oduvao” i Tima

Rafael Nadal se plasirao u finale Rolan Garosa maksimalnom pobjedom protiv Dominika Tima.

Španski teniser je do meča protiv Austrijanca izgubio 22 gejma, a Tim je uspio da stigne do sedam protiv moćnog rivala. Rafa je do pobjede došao sa 6:3, 6:4, 6:0.

Neizvjesnosti je bilo samo na početku, kada je Tim uspio da napravi prvi brejk, Rafa je odmah uzvratio sa četiri vezana gejma i na taj način odmah počeo da diktira ritam meča. Istina u prva dva seta i Tim je često bio u brejk prilikama, ali za razliku od rivala nije ih koristio! Na kraju je Rafa iskoristio šest od deset brejk lopti, dok je Tim realizovao samo jednu iz osam pokušaja.

Nadal je tako stigao do desetog finala, a dosada nijednom nije poražen u meču za trofej u Parizu. Španac će za pehar da igra protiv Stanislasa Vavrinka, a dosada je odigrao vjerovatno i najbolji turnir na svom omiljenom gren slemu.

Finale muškog singla na Rolan Garosu je u nedjelju u 15 sati.