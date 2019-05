Nadal siguran, Đere izbacio Delpa

Rafael Nadal bio je siguran na startu Mastersa u Madridu.

Španski teniser je do trećeg kola došao pobijedivši Kanađanina Ožea Alisima 6:3, 6:3.

I pored pisanja prethodnih dana da ima velikih problema zbog stomačnog virusa, Rafa je djelovao vrlo dobro i rutinski je stigao do trijumfa.

Laslo Đere je u sjajnom meču izbacio povratnika Huana Martina del Potra.

Đere je u trećem setu spasio meč loptu i sa 6:3, 2:6, 7:5 stigao do velike pobjede protiv Argentinca koji je odigrao prvi meč nakon nove dugačke pauze zbog povrede.

It's not to be for Juan Martin del Potro 😢

He loses out 6-3 2-6 7-5 to Laslo Djere.

