Nadal u finalu, Đoković pružio jak otpor

Rafael Nada prvi je finalista Mastersa u Rimu.

U teniskom klasiku koji se s nestrpljenjem čekao, “kralj šljake” je savladao starog rivala Novaka Đokovića sa 7:6, 6:3.

Španac je u odličnom meču bio bolji za nijansu, a igra koju je prikazao motivisani Srbin ohrabriće njegove navijače.

Old friends. Old rivals. New Magic! 😍👏

Insane rally from @RafaelNadal and @DjokerNole #ibi18 pic.twitter.com/1XbTHGCTeR

— Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2018